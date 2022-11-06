США попросили Украину продемонстрировать открытость для переговоров с Россией | 360°

Мир 06 ноября 2022, 11:27 США попросили Украину продемонстрировать открытость для переговоров с Россией РИА "Новости"

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призвала украинского лидера Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

Сообщается, что эти требования направлены не на то, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников». Американцы также потребовали от Зеленского отказаться от указа о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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В издании подчеркнули, что это все указывает на витиеватость позиции байденовской администрации по поводу Украины. Там, с одной стороны, понимают, что время переговоров с Россией упущено, с другой — отказ Зеленского от диалога вызывает беспокойство в некоторых странах Европы, Латинской Америки и Африки, столкнувшихся с высокими ценами на продовольствие и топливо.

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«Усталость от Украины стала реальностью», — сказал один из собеседников издания.

Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что Вооруженные силы Украины исчерпали мобилизационный ресурс. Об этом можно судить по количеству наемников, а также людей зрелого возраста в украинской армии.