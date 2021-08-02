США попросили 24 российских дипломата уехать из страны до 3 сентября

США ввели трехлетнее ограничение на пребывание в стране российских дипломатов. До 3 сентября территорию Штатов должны будут покинуть 24 сотрудника дипмиссии, у которых истекают визы, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, высылка российских дипломатов из США то и дело осуществляется под разными надуманными предлогами и дипломатические миссии РФ вынуждены работать в условиях беспрецедентных ограничений, которые не только остаются в силе, но и усиливаются.

«Мы получили список из 24 [человек] которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз», — объяснил он в интервью журналу National Interest.

Антонов добавил, что, несмотря на заявления администрации президента США Джо Байдена о важной роли дипломатии и готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с РФ, российская дипломатия продолжает испытывать удары.

В понедельник посольство США рекомендовало гражданам РФ оформлять визы в других странах. Просьба связана с апрельским запретом на наем россиян дипмиссией США. Он стал ответом на американские санкции, введенные из-за якобы вмешательства России в выборы в Штатах, хотя оно и не было доказано.

Из России также были высланы десять американских дипломатов. Кроме того, были ограничены краткосрочные дипломатические поездки. Тогда посольство США пригрозило, что прекратит выдавать россиянам недипломатические визы.