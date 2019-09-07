США поприветствовали обмен пленными между РФ и Украиной

США поприветствовали обмен заключенными.

«Приветствуем сообщения об обмене заключенными и рассчитываем увидеть дальнейшие шаги по укреплению диалога и снижению напряженности между Россией и Украиной», — написала Калан.

Путь домой. Главное об обмене задержанными между Россией и Украиной Подробнее

Россия и Украина провели одновременный обмен пленными 7 сентября. Россияне приземлились в московском аэропорту Внуково. Среди них был и главный редактор РИА «Новости. Украина» Кирилл Вышинский. В свою очередь РФ отправила задержанных ранее украинский военных, они прибыли в аэропорт Борисполь в Киеве. На родину вернулись, в том числе, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после конфликта в Керченском проливе в 2018 году.

Политологи, как и власти США, верят в постепенное восстановление отношений между Россией и Украиной после такого исторического шага. За освобожденных порадовалась и канцлер Германии Ангела Меркель. Она воспринимает это событие как сигнал, полный надежды.