  • США поприветствовали обмен пленными между РФ и Украиной

    07 сентября 2019, 15:55

    Алена Макаренко

    Россия и Украина, наконец, обменялись пленными. Вашингтон надеется, что теперь отношения Москвы и Киева будут не такими напряженными и столицы начнут выстраивать диалог. Об этом написала в Twitter пресс-атташе американской дипмиссии Андреа Калан.

    США поприветствовали обмен заключенными.

    «Приветствуем сообщения об обмене заключенными и рассчитываем увидеть дальнейшие шаги по укреплению диалога и снижению напряженности между Россией и Украиной», — написала Калан.

    Путь домой. Главное об обмене задержанными между Россией и Украиной

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    Россия и Украина провели одновременный обмен пленными 7 сентября. Россияне приземлились в московском аэропорту Внуково. Среди них был и главный редактор РИА «Новости. Украина» Кирилл Вышинский. В свою очередь РФ отправила задержанных ранее украинский военных, они прибыли в аэропорт Борисполь в Киеве. На родину вернулись, в том числе, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после конфликта в Керченском проливе в 2018 году.

    Политологи, как и власти США, верят в постепенное восстановление отношений между Россией и Украиной после такого исторического шага. За освобожденных порадовалась и канцлер Германии Ангела Меркель. Она воспринимает это событие как сигнал, полный надежды.