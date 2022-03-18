США пообещали защищать страну НАТО, если конвой с оружием станет целью ВС РФ на ее территории

Соединенные Штаты готовы защитить страну НАТО, если российские вооруженные силы выберут целью для атаки конвой с военным грузом для Украины. Об этом в эфире телеканала CNN заявил первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«В соответствии с нашими обязательствами мы будем защищать каждый дюйм территории этой страны и ее народ», — заявил Шерман.

Ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые военные грузы, направленные на Украину от других стран, станут законной целью для ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные показывают настоящий героизм на поле боя, прикрывая друг друга, как брат брата.