США пообещали защитить Украину

Украинские власти могут рассчитывать на защиту с американской стороны. Об этом заявил заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс.

«Украина может полностью положиться на США в защите суверенитета и территориальной целостности», — сказал Миллс во время своего выступления на неформальном заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа». Цитату привел ТАСС.

Также заместитель постпреда высказался о проведении Россией неформального заседания Совбеза ООН. Он заявил, что целью встречи является отвлечение внимания от наращивания российских сил у украинской границы. При этом заседание было посвящено проблеме национальных меньшинств на Украине и в Европе.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс, упрекнул Россию в эскалации конфликта на Украине. Посольство России в США призвало Госдепартамент «не сваливать с больной головы на здоровую». Диппредставительство отметило, что снизить градус напряженности на Украине можно с помощью отказа НАТО от расширения на восток. Также членам альянса необходимо отказаться от создания военного плацдарма на границах России.