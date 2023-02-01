Мир 01 февраля 2023, 20:14 США пообещали устранить препоны для работы с Россией в рамках ДСНВ-3 Представитель Белого дома Аберкромби: США готовы продолжить работу с России по ДСНВ-3 РИА «Новости»

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Контрольные мероприятия в рамках выполнения пунктов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) носят взаимный интерес России и США. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.

Она подчеркнула, что США готовы продолжить конструктивную работу с Россией для выполнения всех пунктов ДСНВ-3.

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«США остаются готовыми работать конструктивно с Россией с целью полной имплементации ДСНВ-3», — заявила Аберкромби.

Представитель Белого дома добавила, что администрация президента США устранит все препятствия для поездок российских специалистов в рамках предусмотренных инспекций по проверке ядерных вооружений.

«Мы принимаем усилия, чтобы обеспечить им ясный, четкий путь для поездок сюда», — добавила заместитель помощника президента США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сохранившийся ДСНВ-3 единственным соглашением между Россией и США, которое пока еще остается жизнеспособным. Он подчеркнул, что документ действительно носит важный характер. Но в ситуации, когда военная и разведывательная инфраструктура НАТО работает против России, это создает враждебные условия, которые нужно учитывать.

МИД России в августе 2022 года объявил, что временно прекращает прием американских инспекторов на ядерных объектах в качестве ответной меры, так как российские специалисты не могут въехать в США.