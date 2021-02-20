США пообещали Украине помочь с противостоянием «российской агрессии»

Американские власти привержены укреплению вооруженных сил Украины для противостояния «российской агрессии». Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время разговора с украинским коллегой Андреем Тараном.

«Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии», — сообщил Пентагон.

Во время переговоров Остин заявил о необходимости преобразования оборонного сектора Украины по стандартам НАТО.

«Министр Таран выразил благодарность за продолжающуюся поддержку США и подчеркнул приверженность трансформации оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО», — отметила пресс-служба министерства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти страны продолжают проводить реформы для получения действий по членству в НАТО. Эту работу он назвал главной краткосрочной задачей. Для вступления в альянс Украина разработала годовые национальные программы.