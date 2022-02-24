Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США уже начали «строить международную поддержку» стране. О состоявшихся переговорах с американским коллегой Джо Байденом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Минуту назад провел разговор с президентом Байденом, Соединенные Штаты Америки уже начали строить международную поддержку», — обратился глава Украины к гражданам.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий.

Позже Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Из строя выводят военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии. Это делают с помощью высокоточных средств поражения.

Комментируя сообщение Путина, президент США Джо Байден заявил, что США вместе с союзниками готовы ответить на «нападение» на Украину и «призвать к ответу» Россию.