США пообещали Украине поддержку без ограничения по срокам | 360°

Мир 02 октября 2022, 21:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США пообещали Украине поддержку без ограничения по срокам Глава Пентагона Остин: поддержка Украины продолжится сколько потребуется РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт на Украине оказался непредсказуем: насколько долго он продлится, сказать сложно, но США продолжат оказывать военную поддержку столько, сколько потребуется. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он добавил, что даже наблюдая изменение событий на линии фронта сказать, в какую сторону ситуация повернется, невозможно.

Реклама

«Вне зависимости от того, как это будет развиваться, мы продолжим оказывать Украине поддержку в сфере безопасности так долго, как это будет требоваться», — заявил Остин.

Реклама

На вопрос журналистам, почему США не поставили Украине оружие большой дальности, о которой говорилось в заявке Киева, глава Пентагона заявил, что в ходе общения с министром обороны Алексеем Резниковым он сделал вывод, что ВСУ используют уже предоставленное им оружие достаточно эффективно.

По данным СМИ, в заявку украинских военных вошли ракеты ATACMS, чья дальность достигает 300 километров. Но эту просьбу так и не удовлетворили.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что если бы американцы пошли на этот шаг, то это бы означало прямое втягивание США в военное противостояние с Россией.

0 0 0 0 0 0