Мир 18 июля 2023, 17:56 США пообещали Украине «перевернуть небо и землю» для помощи ВСУ Глава Пентагона Остин пообещал помочь Украине в создании боеспособной армии U.S. Department of Defense

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Страны Запада обеспечат все военные потребности украинской армии и помогут повысить ее боеспособность. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что украинские военные продолжат обучение на базах США и стран союзников, а также получат тренировочное оборудование для создания боеспособной и профессиональной армии.

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«Мы продолжим переворачивать небо и землю, чтобы достать Украине то, что ей нужно», — заявил Остин.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о подготовке нового пакета военной помощи Украине со стороны США на сумму 1,3 миллиарда долларов. Собеседники подчеркнули, что средства пойдут на закупку вооружений у производителей, чтобы не опустошать арсеналы армии США.

По предварительным данным, речь идет о средствах противовоздушной обороны, системах противодействия дронам, ударных беспилотниках и боеприпасах.