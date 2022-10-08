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США пообещали Украине оружие, которого у нее еще не было, — СМИ

РИА «Новости»: США впервые поставят украинский армии ЗРК NASAMS

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США пообещали ВСУ две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS — по данным РИА «Новости», такого оружия у Украины еще не было. Президент страны Владимир Зеленский заявил о получении ЗРК, однако в армии опровергли, что к ним уже поступило это оружие.

В Пентагоне сообщили о решении по этим ЗРК еще в августе, это обойдется Соединенным Штатам в 182 миллиона долларов. Первые образцы должны поступить в течение пары месяцев, отметил на прошлой неделе представитель Пентагона Пэт Райдер. В батареях NASAMS восемь пусковых установок, в каждой — командный пункт и радар.

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Как предположил военный эксперт Иван Коновалов, ВСУ смогут использовать новое оружие для защиты ключевых объектов военной инфраструктуры, но не смогут создать «полноценную эшелонированную противовоздушную оборону с единым централизованным управлением». Дело в том, что украинская армия применяет как старое советское, так и западное вооружение, и работать в рамках унифицированной системы оно не будет.

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Кроме того, по мнению Коновалова, появление нового вооружения не повлияет на ход спецоперации.

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