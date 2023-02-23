Мир 23 февраля 2023, 00:11 США пообещали следить за Россией после приостановки участия в ДСНВ Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США будут следить за Россией после заявления о ДСНВ РИА «Новости»

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Белый дом будет внимательно следить за дальнейшими действиями России после приостановки участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружений. Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.

«Мы проконтролируем, чтобы при любых событиях мы были готовы к обеспечению безопасности нашего народа, нашей страны и наших партнеров по всему миру, если Россия сделает какие-либо шаги, после которых потребуется коррекция размещения наших ядерных сил», — сказал он.

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Прайс также обратил внимание на отношения России и КНР. США обеспокоены укреплением связей двух государства, сказал он. Пока, по его словам, американские власти, не фиксировали поставок вооружений в Россию из Китая, но будут продолжать следить за этим.

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По мнению бывшего сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, такое решение Россию вынудил принять президент США Джо Байден.