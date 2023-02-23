23 февраля 2023, 00:11
США пообещали следить за Россией после приостановки участия в ДСНВ
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США будут следить за Россией после заявления о ДСНВ
Белый дом будет внимательно следить за дальнейшими действиями России после приостановки участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружений. Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.
«Мы проконтролируем, чтобы при любых событиях мы были готовы к обеспечению безопасности нашего народа, нашей страны и наших партнеров по всему миру, если Россия сделает какие-либо шаги, после которых потребуется коррекция размещения наших ядерных сил», — сказал он.
Реклама
Прайс также обратил внимание на отношения России и КНР. США обеспокоены укреплением связей двух государства, сказал он. Пока, по его словам, американские власти, не фиксировали поставок вооружений в Россию из Китая, но будут продолжать следить за этим.
Реклама
По мнению бывшего сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, такое решение Россию вынудил принять президент США Джо Байден.
США
Белый дом в США
Госдеп США
Китай
Послание Путина Федеральному собранию 2023
Приостановка ДСНВ
Реклама
Реклама