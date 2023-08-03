Мир 03 августа 2023, 20:58 США пообещали сделать все для экспорта продукции из России Блинкен: США обеспечат безопасность экспорта из России при возврате к зерновой сделке РИА «Новости»

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Соединенные Штаты готовы сделать все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России в том случае, если она вернется к зерновой сделке. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.

«В случае возвращения к соглашению о зерновой сделке мы, безусловно, продолжим делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия», — пояснил он.

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По словам Блинкена, США хотят видеть это продовольствие на мировых рынках, чтобы страны могли «извлечь пользу из низких цен на продукты».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что странам G20 нужно оказать давление на Россию, чтобы она вернулась в зерновую сделку. По его словам, Евросоюз способен добиться возобновления участия РФ в соглашении.

Президент России Владимир Путин обсудит вопрос о зерновой сделке с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом во время переговоров.