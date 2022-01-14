США пообещали решительно ответить на размещение сил РФ в Латинской Америке

США дадут решительный ответ в случае, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по безопасности Джейк Салливан, его слова привели РИА «Новости».

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно», — сказал он.

Салливан уточнил, что данная тема не поднималась в ходе консультаций между двумя странами на этой неделе.

Ранее размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле не исключил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это может произойти в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности.

«Я не хочу ничего ни подтверждать, <…> ни исключать», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что США и их союзники ни под каким видом, ни по каким причинам не готовы идти навстречу российским ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год. Также это касается и тематики, связанной с юридическими гарантиями неразмещения соответствующих систем около границ с РФ.