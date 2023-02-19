Мир 19 февраля 2023, 07:25 США пообещали продолжить ослабление экономики России Замглавы Минфина Адейомо: США продолжат ослаблять экономику России РИА «Новости»

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США намерены продолжить принятый курс на ослабление российской экономики. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Минфина Уолли Адейомо, написало РИА «Новости».

«Ради спасения своего лица сегодня России вынуждена закладывать свое экономическое будущее. Уже причиненный ущерб поможет замаскировать расходование сбережений страны, но только на небольшое время», — сказал он.

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Адейомо подчеркнул, что американская администрация продолжит давление на Россию, пока она не прекратит боевые действия на Украине.

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«Одним из главных элементов станет противодействие обходу уже принятых ограничений», — добавил замглавы ведомства.

Также он отметил, что в настоящее время экономика России уже не похожа на образцы стран «Большой двадцатки», а идет в сторону иранской.

«США поставляют на Украине шедевры военной мысли, тогда как Россия вынуждена доставать из запасов старое советское оружие», — подчеркнул Адейомо.

Ранее США обеспокоились возможной помощью России со стороны КНР в украинском конфликте.