Мир 16 марта 2023, 20:11 США пообещали продолжать помогать Украине Кирби: США не хотят конфликта с Россией, но будут продолжать помогать Украине Pxhere

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Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, но они не хотят конфликтовать с Россией. Об этом заявил координатор по эффективным коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привелТАСС.

«Мы неоднократно ясно давали понять, что не ищем конфликта с Россией. Мы намерены поддерживать Украину <…> и поддерживать наши возможности по сдерживанию на восточном фланге НАТО», — отметил он.

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Ранее бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США специально не оказали Украине военную помощь в таком объеме, какой позволил бы ей одержать победу в вооруженном столкновении. По его словам, президент Джо Байден желает поражения России, но при этом опасается победы киевского режима.

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Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ежегодном послании обвинил США в двойных стандартах. Он напомнил, что Вашингтон продолжает вооружать Тайвань, при этом охотно говорят о суверенитете Украины, а это свидетельствует о нарушении соглашения. Ган предупредил, что попытки затормозить экономическое развитие Соединенных Штатов обречены на провал.