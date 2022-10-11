США пообещали предоставить Украине современные средства ПВО | 360°

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США пообещали предоставить Украине современные средства ПВО

Байден в разговоре с Зеленским пообещал передать Украине передовые системы ПВО

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер отметил, что Вашингтон в качестве помощи предоставит Киеву «современные системы противовоздушной обороны», сообщило ТАСС.

Как отмечено в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая современные системы ПВО. Он «указал на текущее взаимодействие с союзниками и партнерами с тем, чтобы Россия продолжила нести издержки».

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В документе также говорится, что взаимодействие США и Украины направленно на предоставление «содействия в области экономики, безопасности и в гуманитарной сфере».

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Ранее стало известно, что США пообещали ВСУ две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Такого оружия у Украины еще не было. При этом Владимир Зеленский заверил, что украинские военные уже получили ЗРК.

Ранее Джо Байден заявил, что над миром нависла реальная угроза ядерной войны, что может спровоцировать «апокалипсис».

США

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