США пообещали помочь Армении в урегулировании конфликта на границе с Азербайджаном | 360°

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США пообещали помочь Армении в урегулировании конфликта на границе с Азербайджаном

Госсекретарь США Блинкен гарантировал Пашиняну помощь в конфликте с Азербайджаном

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Правительство США окажет посильную помощь Армении для прекращения боевых столкновений на границе с Азербайджаном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Переговоры по телефону стороны провели в ночь на вторник, 13 сентября, когда произошла очередная эскалация конфликта на границе двух республик.

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Блинкен в ходе беседы заявил об обеспокоенности новым витком конфликта между странами Закавказья и призвал к немедленному отводу вооружений от границы.

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Глава Госдепа отметил, что США намерены добиваться полного прекращения боевых действий и мирного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Очередная эскалация конфликта на границе двух республик произошла минувшим вечером. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана вошли на территорию республики и начали обстрел населенных пунктов.

Минобороны Азербайджана заявило, что это стало ответом на провокации армянских военных около границы, а также мерами для предотвращения угроз со стороны соседней страны.

Никол Пашинян объявил, что в связи со сложившейся ситуаций он направил обращение в Россию, Организацию Договора о коллективной безопасности и Совбез ООН для реализации положений соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

США

Конфликт Азербайджана и Армении

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