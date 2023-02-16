Мир 16 февраля 2023, 20:47 США пообещали поддерживать Украину в восстановлении контроля над всеми регионами Нуланд: США поддержат попытки Украины восстановить контроль над всеми частями страны Pxhere

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Вашингтон готов поддерживать попытки властей Украины восстановить контроль над всеми частями страны в пределах ее признанных на международном уровне границ. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Президент США Джо Байден заявил, что <…> мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметила она.

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Украина, по словам Нуланд, ведет борьбу за возвращение всей своей территории в пределах указанных территорий.

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«Мы поддерживаем их, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения своей территории», — сказала замгоссекретаря США.

Нуланд добавила, что страны Запада планируют укреплять военный потенциал Украины, чтобы не допустить повторения применения против нее силы со стороны России. По ее словам, ВСУ должны «иметь возможность удержать РФ от возвращения к применению силы».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее заявил, что США не побуждают Украину к ударам по российской территории.