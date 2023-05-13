Мир 13 мая 2023, 01:01 США пообещали поддерживать Украину даже в случае дефолта Кирби: Белый дом будет помогать Украине даже после дефолта РИА «Новости»

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США смогут оказывать дальнейшую поддержку Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

«Что касается поддержки Украины, то она зависит от ассигнований, которые были выделены конгрессом в 2022 году. Мы задействуем выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года», — сказал он.

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По словам Кирби, Соединенные Штаты смогут поддерживать киевский режим до конца финансового года, срок которого завершится 30 сентября.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что отказ республиканцев от повышения государственного долга страны выше 31,4 триллиона долларов обернется для экономики рецессией, которая приведет к сокращению тысячи рабочих мест и негативно скажется на всем мире.

В МИД России напомнили, что США не первый раз сталкиваются с угрозой дефолта, которая уже стала своеобразным ритуалом. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, дефолт в США закончится поднятием потолка госдолга.