Мир 29 января 2024, 18:03 США пообещали ответить на атаки на своих военных на Ближнем Востоке Белый дом: США выберут способ для ответа на атаку на военных на Ближнем Востоке Bonnie Cash / Global Look Press

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США намерены ответить на атаки на своих военнослужащих на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телеканала NBC сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Безусловно, мы ответим. Мы сделаем это тем способом и в то время, которое сами выберем», — сказал он.

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При этом Кирби отказался уточнить, какие конкретно варианты рассматривают Соединенные Штаты в качестве своих ответных действий. По его словам, страна рассматривает ситуацию как очень серьезную, поэтому ответ будет последовательным.

«Я определенно не стану говорить о возможных вариантах действий раньше Верховного главнокомандующего. Но мы не хотим прямого конфликта с Ираном, нам не нужен масштабный очаг эскалации на Ближнем Востоке», — добавил представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что американскую военную базу в Иордании атаковал связанный с Ираном беспилотник. В результате удара погибли трое военных, еще 34 получили ранения. После этого иранские власти опровергли свою причастность к ситуации.