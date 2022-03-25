США пообещали не использовать «опасное оружие»

США не будут давить на Украину для достижения дипломатических договоренностей. Также американская сторона пообещала не использовать опасное оружие. Такие заявления сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он сказал что Америка не является третьим лицом в переговорах России и Украины.

«Соединенные Штаты напрямую не участвуют в этих переговорах», — отметил Салливан.

Американская сторона не будет оказывать давление для достижения тех или иных соглашений между конфликтующими странами, подчеркнул он. По словам Салливана, Украина должна сама принять решение. Он отметил, что подобный намек звучал от президента США Джо Байдена.

Салливан также заверил, что Америка не намерена применять химическое оружие. Исключением он назвал ситуацию, в которой Россия первой использует запрещенные боеприпасы на территории Украины. В таком случае США будут вынуждены предпринять ответные меры, сказал Салливан.

«Мы выберем форму и характер нашего ответа в зависимости от тех действий, которые предпримет Россия. Мы сделаем это в координации с нашими союзниками». «У США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах», — сказал он.