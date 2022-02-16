США пообещали не давить на Украину в вопросе вступления в НАТО

Соединенные Штаты не намерены оказывать на Украину давление в вопросе ее вступления в НАТО. В Белом доме подчеркнули, что у каждой страны есть право на суверенитет.

Позицию США озвучила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Запись ее выступления опубликована на YouTube.

«Мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну, чтобы они присоединялись или не присоединялись к альянсу», — подчеркнула Псаки.

У каждого государства, по ее словам, есть право на суверенитет и территориальную целостность. Выбор о присоединении к НАТО остается за конкретной страной.

Ранее стало известно, что Украина запросила у Североатлантического альянса международную помощь. Якобы необходимость в ней может возникнуть при масштабных ЧС «различного характера», которые затронут гражданское население.

В полном списке запрашиваемой поддержки, уточнила «Газета.ru», оказались грузовики, внедорожники, пикапы, лодки и спецтехника. Последняя в том числе необходима для разминирования, обеззараживания и радиохимической разведки.