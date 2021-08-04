США пообещали не бросать усилия по модернизации армий Украины и Грузии

США будут продолжать укреплять потенциал Вооруженных сил Украины и модернизировать армию Грузии. Об этом заявил директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд.

Он напомнил, что на саммите в Брюсселе лидеры стран — участниц НАТО подтвердили заявление 2008 года о возможном членстве Украины и Грузии в альянсе, сообщил ТАСС.

«Мы привержены предоставлению политической и практической поддержки Украине и Грузии. Это посылает сигнал как нашим партнерам, так и потенциальным противникам», — отметил Буланд в ходе видеоконференции Атлантического совета в Вашингтоне.

По его словам, Штаты будут продолжать укреплять потенциал украинских ВС и не оставят усилия по проведению реформ оборонного сектора этой страны. Будут продолжены работы по модернизации военной сферы Грузии.

Представитель Пентагона добавил, что эта деятельность по поддержке Киева и Тбилиси очень важна для противодействия «всему спектру угроз в регионе».

Политическое заявление 2008 года, которое упомянул Буланд, было принято странами НАТО на саммите в Бухаресте. Согласно документу, Украина и Грузия должны со временем стать членами этой организации.

Однако власти этих стран не получили планы действий по подготовке к членству, хотя это является первым шагом в юридической процедуре вступления в ряды НАТО. Поэтому пока на протяжении вот уже 12 лет Тбилиси и Киев продолжают просто стремиться вступить в альянс.