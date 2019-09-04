США пообещали награду в $15 млн за подрыв финансовых операций Ирана
Соединенные Штаты пообещали выплатить 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и его спецподразделения «Кудс». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя Госдепа по Ирану Брайан Хука.
По его словам, американские власти усиливают кампанию по оказанию максимального давления против Ирана. Его также возмутила формулировка, которую Госдепартамент США использовал в своем заявлении: «привлечь террористов к ответственности и предотвратить террористические акты по всему миру».
Ранее США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. Иран в качестве ответных мер признал террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), а Штаты «государством — спонсором терроризма», напомнил сайт RT.