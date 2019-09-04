США пообещали награду в $15 млн за подрыв финансовых операций Ирана

По его словам, американские власти усиливают кампанию по оказанию максимального давления против Ирана. Его также возмутила формулировка, которую Госдепартамент США использовал в своем заявлении: «привлечь террористов к ответственности и предотвратить террористические акты по всему миру».

Ранее США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. Иран в качестве ответных мер признал террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), а Штаты «государством — спонсором терроризма», напомнил сайт RT.