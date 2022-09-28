США пообещали противодействовать воссоединению освобожденных территорий с Россией | 360°

Мир 28 сентября 2022, 22:51 Поделиться Telegram

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Viber США пообещали противодействовать воссоединению освобожденных территорий с Россией Белый дом: США будут противодействовать вхождению в РФ Донбасса, Запорожья и Херсонщины Pxhere.com

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США будут противодействовать вхождению территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России, в том числе через ООН. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге, ее слова процитировал ТАСС.

Соединенные Штаты будут работать с «союзниками и партнерами над тем, чтобы наложить дополнительные экономические издержки на Россию, а также на физических и юридических лиц внутри и за пределами РФ», которые поддерживают процесс вхождения этих территорий в состав России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Вашингтон, как подчеркнула Жан-Пьер, собирается «мобилизовать» противодействие во всем мире, включая ООН.

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Результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях показали, что люди надеются на нормальную жизнь. Абсолютное большинство проголосовавших поддержали вхождение в состав России, отметил первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он добавил, что обстрелы со стороны ВСУ не прекращались во время голосования. Только за первые три дня референдума Донецк пережил 115 артобстрелов.

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