США пообещали Киеву постоянную военную помощь

«Это будет продолжаться. Как только лед был расколот, когда была отправлена летальная помощь, я считаю, с этого момента это будет постоянным, пока Россия не прекратит военные действия», — пообещал политик.

По его мнению, отношения между Америкой и Украиной укрепились, несмотря на расследование по импичменту президента США Дональда Трампа, и в центре этого политического события находится Киев. Отношения важны для двух сторон, это доказывается поставками летального вооружения.

СМИ: адвокат Трампа прибыл в Киев в поисках компромата на Байдена Подробнее

Однако с Харрисом не согласен сенатор-демократ Крис Мерфи. Он говорит, что Трамп, напротив, делает все для ухудшения отношений между государствами. Политика «выводит из себя тот факт», что в Белом доме «на ежедневной основе» пытаются ослабить администрацию президента Украины Владимира Зеленского.

Бюджет Пентагона на финансовый год, который завершился 30 сентября, предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности. Помимо этого Америка планировала выделить Киеву на эти цели не менее 141 миллиона долларов по линии Госдепартамента, отметило РИА ФАН.