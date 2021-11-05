США пообещали «давить» на Китай, чтобы найти истоки происхождения COVID-19

США и их партнеры будут продолжать воздействовать на Китай, чтобы выяснить точные истоки происхождения коронавируса. Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в четверг, что Вашингтон призывает Китай достигнуть прозрачности в этом вопросе.

«Выявление истоков коронавируса остается в числе ключевых приоритетов этой администрации и всех других стран по всему миру. Правительство, разведывательное и научное сообщество США продолжают изучать истоки происхождения COVID-19, а также то, каким образом возникла эта пандемия», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.

Она отметила, что в США считают крайне важным выяснить правду о происхождении коронавируса. Но это требует, чтобы Китай предоставил дополнительные сведения. В этом вопросе, как подчеркнула Жан-Пьер, крайне опасно любое промедление.

Как добавило «РИА Новости», на прошлой неделе США обнародовали доклад о происхождении коронавируса. Там указано, что на данный момент американская разведка не отдает предпочтение ни одной из версий возникновения коронавируса. Там считают, что любая из теорий может оказаться верной или ложной.