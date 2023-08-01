Мир 01 августа 2023, 10:05 США пообещали без колебаний ввести против КНДР санкции за связи с Россией Госдеп: США без колебаний вводили санкции против КНДР и сделают это снова РИА «Новости»

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После визита министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян на КНДР могут наложить новые санкции. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге, что США имели такой опыт и сделают это без колебаний. Об этом сообщил ТАСС.

Мэттью Миллер напомнил, что предприятия и физлица из разных стран мира вносили в черные списки за сотрудничество с Россией, как сейчас против КНДР — рестрикции за другие поступки. Поэтому в случае необходимости американские чиновники не промедлят с введением санкций против Северной Кореи.

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«Мы не будем колебаться вновь сделать это в будущем», — сказал он.

Представитель Госдепа заявил, что КНДР и Россия наладили тесные взаимоотношения, которые не оказали благоприятного влияния на глобальную безопасность.

Сергей Шойгу прилетел с рабочим визитом в Пхеньян 25 июля. Он провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом, лидером страны Ким Чен Ыном, посетил парад и выставку вооружений. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо допустил, что страны договорятся о тесном военном сотрудничестве.