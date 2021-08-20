США пообещали бесплатные билеты на эвакуационные самолеты из Кабула

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о предоставлении афганцам бесплатных билетов на эвакуационные рейсы, несмотря на то, что американское законодательство предусматривает взимание платы. Об этом рассказал Daily Storm.

Начиная с 14 августа власти Соединенных штатов вывезли из Кабула около семи тысяч человек. В их числе были не только граждане США, но и афганцы, подавшие заявления на специальные иммиграционные визы.

«В этих уникальных обстоятельствах у нас нет намерений требовать возмещения затрат с тех, кто бежит из Афганистана», — сообщил Прайс.

Ранее в газете Politico прозвучала информация иная информация. Один из эвакуируемых рассказал, что от американских пассажиров требуют до двух тысяч долларов. По словам собеседника издания, иностранцы должны были заплатить еще большую сумму.

В Госдепартаменте не стали напрямую отрицать факт, что эвакуация производится на возмездной основе, лишь отметили, что ситуация «чрезмерно изменчива».