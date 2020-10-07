США понесли потери из-за сближения Китая и России
Россия и Китай начали активно сотрудничать в экономической сфере, из-за чего Америка несет финансовые потери. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По мнению аналитика Forbes Дэниэля Ергина, отношения США и Китая испортились из-за политики Трампа. В результате это вредит экономике Штатов.
«Нельзя просто захлопнуть дверь и сказать, что мы уходим. Китай является заемщиком триллионов долларов нашего госдолга. В свою очередь китайские акции принесли американцам прибыль», — рассказал Ергин.
Кроме того, он выразил уверенность, что если новым президентом Америки станет Джо Байден, он начнет вновь налаживать взаимодействие с Китаем.