США понесли потери из-за сближения Китая и России

По мнению аналитика Forbes Дэниэля Ергина, отношения США и Китая испортились из-за политики Трампа. В результате это вредит экономике Штатов.

«Нельзя просто захлопнуть дверь и сказать, что мы уходим. Китай является заемщиком триллионов долларов нашего госдолга. В свою очередь китайские акции принесли американцам прибыль», — рассказал Ергин.

Кроме того, он выразил уверенность, что если новым президентом Америки станет Джо Байден, он начнет вновь налаживать взаимодействие с Китаем.