Мир 14 сентября 2023, 20:21 США понадеялись на ОНН в вопросе возврата России в зерновую сделку Томас-Гринфилд: США надеются, что Гутерриш вернет Россию в зерновую сделку РИА «Новости»

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Американские власти надеются, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сможет вернуть Россию в зерновую сделку. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, ее слова привел RT.

«Генеральный секретарь продолжает активно искать пути возвращения России в Черноморскую зерновую инициативу, и мы надеемся, что ему это удастся», — отметила Томас-Гринфилд.

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин накануне заявил, что страна может вернуться к зерновой сделке при условии выхода отечественной сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

Россия решила приостановить действие Черноморской инициативы 18 июля после невыполнения озвученных ею условий. По словам президента Владимира Путина, страны Запада не выполнили свою часть договоренностей и всячески блокировали доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки.