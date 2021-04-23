США помогут в поиск индонезийской подлодки

Воздушные силы Америки будут направлены на поиски индонезийской подлодки. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twitter.

«По приглашению индонезийского правительства мы направляем воздушные средства, чтобы помочь в поиске пропавшей подводной лодки», — написал он.

Кирби добавил, что в ближайшее время министр обороны США Ллойд Остин поговорит с индонезийским министром обороны Прабово Субианто, чтобы передать ему сожаление и обсудить, как еще Америка может помочь. Помимо США, помощь предложила Россия, Турция, Индия и Франция.

Власти Индонезии уже направили на поиски субмарины вертолет и пять кораблей к северу от острова Бали. По словам начальник штаба ВМС республики адмирала Юдо Маргоно, кислорода на борту может хватить до субботы. Он также отметил, что в момент исчезновения подлодка была в боевой готовности.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь по непонятной причине 21 апреля. В этот момент на борту находились около 53 человек.