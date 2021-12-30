США помогут Украине в случае вторжения русских

США готовы расширить военную помощь Украине в случае вторжения в страну российских войск. Об этом заявил представитель американской администрации, его слова привел ТАСС.

Соединенные Штаты, по словам чиновника, планируют дать ответ России. Основой для него станут санкции в отношении экономики и финансов страны, а укрепление НАТО на восточном направлении.

«Мы также готовы увеличить военную помощь Украине для защиты ее территории и ответных действий на возможную российскую оккупацию в случае вторжения», — сказал представитель администрации США.

В последние недели Запад обвиняет РФ в эскалации на границе с Украиной. Причиной послужили данные о перемещении российских войск близ украинской границы. На Западе считают, что Россия готовит вторжение в сопредельное государство.

В Кремле обвинения неоднократно отвергали, заявляя, что РФ перемещает собственные войска на своей территории так, как считает нужным, и ни на кого нападать не собирается.

Ранее сообщалось, что британские власти планируют провести эвакуацию своих войск в случае начала военных действий на Украине. Сейчас большая часть военных Великобритании сосредоточена в городе Яворов Львовской области. Офицеры штаба располагаются в Киеве.