Мир 13 января 2023, 00:36 США помогут Украине без ущерба собственной боеготовности — Пентагон Пентагон: США уверены, что военная помощь Украине не скажется на собственной боеготовности Clay Banks / Unsplash

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Власти США продолжат оказывать военную помощь Украине, сообщили в Пентагоне. Там добавили, что руководство Штатов уверено, что эта поддержка не скажется на боеготовности армии, сообщил ТАСС.

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что Запад придерживается единой позиции относительно оказания военной помощи Украине. По словам главы Пентагона, ни о каком расколе речи нет. Он добавил, что ВСУ будут поддерживать столько, сколько потребуется.

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Президент Польши Анджей Дуда выступил инициатором передачи Украине танков. Он пообещал поставить для украинских военных роту танков Leopard. Литовский лидер пообещал поставить системы ПВО.

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Ранее пресс-секретарь Пентагона заявил, что США не наблюдают каких-либо предпосылок возможного наступления на Украину со стороны Белоруссии. Представитель американского оборонного ведомства отметил, что власти Штатов внимательно наблюдают за ситуацией на границе двух республик, а также принимают во внимание, что российские и белорусские военные проводят совместные учения.