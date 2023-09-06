Мир 06 сентября 2023, 07:40 США помогли Северной Корее сблизиться с Россией Global Times: Россия и КНДР стали тесно сотрудничать из-за военных учений США Unsplash

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Частые военные учения между Южной Кореей и США привели к более тесному сотрудничеству России и КНДР. Об этом заявил изданию Global Times профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

По его мнению, постоянные военные маневры США стали причиной появления новых разногласий в Северо-Восточной Азии.

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Американские СМИ ранее опубликовали статью, в которой анонсировали визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Обозреватель Global Times, младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн прокомментировал сообщение. Он заявил, что визит главы КНДР будет означать новый виток регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

«В этом контексте Россия и Северная Корея укрепили сотрудничество в области безопасности, чтобы совместно противостоять внешним угрозам, что вызывает обеспокоенность американских СМИ и политиков», — отметил Цуй Хэн.

Ранее политолог Иван Мезюхо предположил, что Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать на встрече в России военное сотрудничество двух стран.