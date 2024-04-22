Мир 22 апреля 2024, 18:42 США помешали Германии поставить Украине бронемашины MRAP Bild: Германия отстала по поставкам Украине бронемашин MRAP из-за США

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Германия не смогла поставить Украине 400 колесных бронемашин MRAP. Об этом написала газета Bild со ссылкой на Минобороны страны.

Власти ФРГ заказали у компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH 400 бронемашин MRAP. Сумма контракта составила 315 миллионов евро. Несмотря на сокращение контракта до 100 бронемашин, ни одну из них производитель не смог передать немецкому правительству.

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По данным издания, компания собирает бронемашины из американских деталей. Flensburger Fahrzeugbau GmbH 400 не смогла получить лицензию на импорт из США необходимых комплектующих. Кроме того, производитель не получил сертификат противоминный защиты MRAP.

Журналисты Bild подчеркнули, что задержка поставок бронемашин затруднит положение дел ВСУ. Военное руководство страны будет вынуждено искать альтернативу MRAP.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза признали, что положение украинской армии стало критическим.