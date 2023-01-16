Мир 16 января 2023, 09:57 США поменяли цель обучения военных ВСУ в Европе Генерал Милли: США начнут готовить ВСУ к крупному наступлению Министерство обороны Украины

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Американские инструкторы сменили цели обучения украинских военнослужащих в Европе. В процесс подготовки внедрят элементы общевойскового боя, чтобы подготовить ВСУ к наступлению на позиции России, сообщил изданию The Washington Post глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Мы хотим помочь украинским военным защитить собственную страну. Сейчас они пытаются вновь завладеть потерянными регионами. Всего обучение продлится от пяти до восьми недель», — рассказал он.

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По словам Милли, всего на обучение на немецкие полигоны прибыли около 500 военнослужащих с Украины.

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Ранее стало известно, что американские инструкторы с 15 января начали подготовку украинских военных в Германии. После начала боевых действия на Украине подготовку на европейских полигонах прошли около трех тысяч военнослужащих ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что скорейшим путем к миру на Украине является увеличение военных поставок для ВСУ. Также он выразил уверенность, что отношения России и Запада не наладятся даже после завершения боевых действий.