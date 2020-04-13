    13 апреля 2020, 14:17

    США получит от Южной Кореи тесты на коронавирус

    Артур Блянихов

    На этой неделе две компании из Южной Кореи отправят в Соединенные Штаты партию тестов на коронавирусную инфекцию, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    Уточняется, что США получат партию тестов 14 апреля. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США дало разрешение южнокорейским предприятиям на поставки.

    По данным издания, в Штатах более 550 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией, умерло около 22 тысяч. В Южной Корее зафиксировано свыше 10 тысяч случаев заражения, скончалось 217 человек.