США получит от Южной Кореи тесты на коронавирус
На этой неделе две компании из Южной Кореи отправят в Соединенные Штаты партию тестов на коронавирусную инфекцию, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что США получат партию тестов 14 апреля. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США дало разрешение южнокорейским предприятиям на поставки.
По данным издания, в Штатах более 550 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией, умерло около 22 тысяч. В Южной Корее зафиксировано свыше 10 тысяч случаев заражения, скончалось 217 человек.