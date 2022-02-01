США получили от России ответ на предложение по деэскалации

Госдеп подтвердил, что США получили от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России. Было бы непродуктивно вести переговоры в публичном пространстве, поэтому мы оставим на усмотрение России, захочет ли она обсудить свой ответ», — привело агентство слова представителя ведомства США.

В Вашингтоне, как подчеркнул собеседник агентства, по-прежнему привержены диалогу с российской стороной по вопросам безопасности, включая кризис вокруг Украины. Представитель ведомства отметил, что в Вашингтоне также планируют продолжать тесные консультации по тематике со своими союзниками и партнерами, что подразумевает и Киев.

Россия обнародовала несколько документов по гарантиям безопасности в Европе в конце 2021 года.

В России надеются на здравый смысл своих западных партнеров в вопросах обеспечения безопасности. После того, как США ответят на предложения, предстоит сложная военно-дипломатическая работа, заявил на прошлой неделе глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, контакты в сфере безопасности — это развитие встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. После этого российская сторона продолжит настаивать на своих позициях.