Мир 20 июня 2023, 17:23 США получили гарантии Китая об отсутствии поставок оружия в Россию Глава Госдепа Блинкен: Китай заверил об отсутствии поставок летального вооружения в Россию Flickr

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Власти Китая предоставили гарантии, что не поставляют летальное вооружение в Россию для использования в ходе конфликта на Украине. С таким заявлением в эфире телеканала WION выступил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен по итогам своего визита в Пекин.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США не нашли опровержений этим заявлениям.

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«США и другие страны получили от Китая заверения, что он не оказывает и не будет оказывать России летальную помощь для применения на Украине. Мы это ценим и не видели доказательств, противоречащих этому», — заявил Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что пока вызывает вопрос возможность передачи России китайских технологий, которые можно использовать в ходе вооруженного конфликта. Блинкен подчеркнул, что попросил власти Китая внимательно следить за сложившейся ситуацией.

Подтверждений, что Китай осуществляет поставки вооружений в Россию, также не нашел и Евросоюз. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что страна занимает российскую сторону в происходящем конфликте, но никакой военной поддержки не оказала.