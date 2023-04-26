Мир 26 апреля 2023, 08:19 США получили два тревожных сигнала перед поездкой Лаврова на заседания СБ ООН Daily Express написала о полученных США тревожных сигналах перед визитом главы МИД Лаврова РИА «Новости»

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Перед визитом главы МИД России Сергея Лаврова на заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке власти США получили два тревожных сигнала. На них обратил внимание аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

Журналист напомнил, что Штаты не позволили нескольким российским журналистам присутствовать на заседаниях СБ ООН перед тем, как Лавров отправился в Нью-Йорк. При этом резкой реакции на это решение американские власти не ожидали, заметил Уизерс.

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Аналитик указал на то, что еще перед вылетом из России Лавров заявлял, что Штаты называют себя свободной и справедливой страной, но демонстрируют трусость. Также министр предупредил, что российская сторона ничего не забудет и не простит. В этом Уизерс увидел первое «леденящее душу» послание, которое вызвало тревогу у американских властей.

Затем замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия найдет возможность ответить на жест с визами так, чтобы Штаты запомнили надолго, что так не делается. Словом, ситуация с поездкой Лаврова на заседания СБ ООН стала достаточно напряженной, добавил аналитик издания.