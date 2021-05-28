США получили данные об источнике происхождения коронавируса

Разведслужбе США удалось получить данные, которые помогут установить источник возникновения коронавируса нового типа. Речь может идти о перемещении работников лаборатории в Ухане.

Новые сведения могут также отражать характер начала вспышки. Об этом сообщила газета The New York Times.

Власти США надеются, что союзные страны помогут получить дополнительную информацию о работе лаборатории с помощью своих союзников.

В среду, 26 мая, президент США Джо Байден заявил, что разведка страны не обладает достаточной информацией о происхождении коронавируса. Он поручил удвоить силы для изучения данных и подготовить через 90 дней новый отчет.

Поручение Байдена своей разведке не понравилось официальному представителю Министерства иностранных дел Китая в США Чжао Лицзянь. Он отметил, что США не заинтересовано в проведении серьезного исследования источников происхождения коронавируса и «используют эпидемию как инструмент для марания грязью, политических манипуляций и перекладывания вины».