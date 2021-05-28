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    28 мая 2021, 05:31

    США получили данные об источнике происхождения коронавируса

    Екатерина Шамина

    Разведслужбе США удалось получить данные, которые помогут установить источник возникновения коронавируса нового типа. Речь может идти о перемещении работников лаборатории в Ухане.

    США получили данные об источнике происхождения коронавируса

    Новые сведения могут также отражать характер начала вспышки. Об этом сообщила газета The New York Times.

    Власти США надеются, что союзные страны помогут получить дополнительную информацию о работе лаборатории с помощью своих союзников.

    В среду, 26 мая, президент США Джо Байден заявил, что разведка страны не обладает достаточной информацией о происхождении коронавируса. Он поручил удвоить силы для изучения данных и подготовить через 90 дней новый отчет.

    Поручение Байдена своей разведке не понравилось официальному представителю Министерства иностранных дел Китая в США Чжао Лицзянь. Он отметил, что США не заинтересовано в проведении серьезного исследования источников происхождения коронавируса и «используют эпидемию как инструмент для марания грязью, политических манипуляций и перекладывания вины».