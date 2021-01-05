Кремль обвинил Соединенные Штаты в уничтожении всех правил мировой политики. Действия Вашингтона не оставили никаких красных линий в международной дипломатии.

«В международной политике <…> наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила», — заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Запись беседы опубликовали на канале ведущего в YouTube.

Собеседник подчеркнул, что из-за этого «все, чему учат в МГИМО, уже нерелевантно». По словам Пескова, США не оставили никаких красных линий в международной дипломатии.

В этом же интервью пресс-секретарь президента России подчеркнул, что сейчас мировая война невозможна, так как действует ядерный паритет, однако от дестабилизации ситуации в том или ином регионе никто не застрахован. По его словам, на международной арене Россия готова нести груз ответственности.