Мир 20 апреля 2023, 05:05 США полностью прекратили полеты стратегических беспилотников над Черным морем — СМИ РИА «Новости»: США прекратили полеты стратегических беспилотников над Черным морем Википедия

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Соединенные Штаты после инцидента с дроном Reaper полностью прекратили полеты стратегических беспилотников в акватории Черного моря. Об этом свидетельствую данные портала Flightradar24, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Последний полет американского Global Hawk над Черным морем зафиксирован 21 марта, с тех пор в воздушное пространство над акваторией не заходил ни один стратегический беспилотник США.

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По данным портала, с 21 марта по 20 апреля американские дроны три раза вылетали с авиабазы на Сицилии, но траектория полета проходила более в 400 километрах от Крыма. На таком расстоянии радиолокационная станция БПЛА не способна получать изображения местности.

Собеседник агентства сообщил, что командование ВС США сочло нецелесообразными дальнейшие полеты в этом районе. Global Hawk в разы дороже Reaper, насыщен самым передовым оборудованием, и командование видит риски потерять аппарат.