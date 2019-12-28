США своими санкциями в отношении газопровода «Северный поток — 2» показали настоящее отношение к России. В этом уверен сенатор Алексей Пушков, своим мнением он поделился в Twitter.

«Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против „Северного потока — 2“ не оставили от них камня на камне», — заявил он.

А в предвыборный период в США улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой «тем более невозможны», добавил Пушков.

Ранее США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на остановку строительных работ — до 20 января 2020 года. В противном случае им не избежать санкций.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. Он включает в себя ограничения в отношении российских газопроводов. По этой причине швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила работу. Тем не менее в Кремле надеются на ближайшее завершение работ по «Северному потоку — 2».

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.