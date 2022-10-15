США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть | 360°

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Мир
15 октября 2022, 20:19
США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину
Происшествия
15 октября 2022, 20:17
Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41
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Мир
15 октября 2022, 20:05
Шольц предложил расширить границы Евросоюза
Мир
15 октября 2022, 20:03
Командованию ВСУ предрекли проблемы после утраты Starlink
Эксклюзив
15 октября 2022, 20:01
Воспитатели в Сочи избили детей с аутизмом. Правду раскрыли записи с камер
Спорт
15 октября 2022, 19:46
Российский теннисист Медведев впервые стал отцом
Подмосковье
15 октября 2022, 19:30
Мечту 9-летнего мальчика из Егорьевска исполнили в Подмосковье
Происшествия
15 октября 2022, 19:28
Разлив нефти произошел из-за аварии на трубопроводе в Коми
Наука
15 октября 2022, 19:13
Россия профинансирует проект инновационных ядерных реакторов МАГАТЭ