США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть | 360°

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США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть

Глава Минфина США Йеллен: решения по потолку цен на российскую нефть пока нет

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Соединенные Штаты и их союзники пока не определили уровень потолка цен на российскую нефть. Об этом на брифинге заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

Йеллен уточнила, что Вашингтон вместе с партнерами финализировали введение этого лимита. По ее словам, установление потолка цен положительно скажется на стабилизировании энергетических цен.

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«Речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня», —   уточнила глава американского Минфина.

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Как отметила министр, никто из коалиции США и их союзников «не планирует покупать российскую нефть».

Несколько дней назад Йеллен выступила с предложением установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Таким образом, американские власти хотят оградить энергетический рынок от последствий, которые могут появиться из-за резкого подорожания нефти.

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