США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть | 360°

Мир 15 октября 2022, 02:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть Глава Минфина США Йеллен: решения по потолку цен на российскую нефть пока нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты и их союзники пока не определили уровень потолка цен на российскую нефть. Об этом на брифинге заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

Йеллен уточнила, что Вашингтон вместе с партнерами финализировали введение этого лимита. По ее словам, установление потолка цен положительно скажется на стабилизировании энергетических цен.

Реклама

«Речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня», — уточнила глава американского Минфина.

Реклама

Как отметила министр, никто из коалиции США и их союзников «не планирует покупать российскую нефть».

Несколько дней назад Йеллен выступила с предложением установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Таким образом, американские власти хотят оградить энергетический рынок от последствий, которые могут появиться из-за резкого подорожания нефти.

0 0 0 0 0 0