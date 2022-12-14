Мир 14 декабря 2022, 22:38 США продолжат изучать идею создания трибунала по Украине Белый дом: США изучают идею создания трибунала из-за спецоперации России на Украине

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Американская администрация по-прежнему изучает идею созыва трибунала в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Что касается трибунала, мы по-прежнему изучаем данное предложение и прорабатываем данный вопрос <…> В настоящее время проводится ряд международных расследований, которые мы поддерживаем», — отметил Кирби.

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В конце ноября Еврокомиссия предложила создать трибунал по Украине под эгидой ООН. Глава ЕКА Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности работать с международными партнерами для реализации этой инициативы.

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что организовать такой орган может только Совбез ООН. Решение о трибунале невозможно принять на уровне Генассамблеи ООН. Разумеется, Россия, как член Совбеза, будет против.

Ранее главы МИД европейских государств не смогли договориться о создании трибунала. По мнению политолога Алексея Живова, эта инициатива нужна для давления на российские политические и коммерческие элиты.