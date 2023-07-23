Мир 23 июля 2023, 02:16 США пока не будут передавать Украине ракеты ATACMS из-за опасения остаться без них WP: США в ближайшее время не станут передавать Украине тактические ракеты ATACMS Публичное достояние

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США пока не изменят решение не передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Перемен в подходе к этому вопросу не произошло и внутренних обсуждений по этому поводу не велось, сообщила The Washington Post.

«Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева», — сказано в публикации.

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Причина кроется в том, что чиновники обеспокоены ограниченным количеством этого числа ракет на складах Пентагона. С самого начала производства их сделали девять тысяч штук, 900 продали союзникам.

Ранее американские СМИ писали, что в администрации президента США Джо Байдена идут непубличные дискуссии по вопросу поставок Вооруженным силам Украины ракет ATACMS с дальностью действия 300 километров.