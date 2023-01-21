Мир 21 января 2023, 16:42 США поймали на недооценке Путина в ситуации с Украиной Экс-советник Пентагона Макгрегор: США пытались обмануть Путина, но недооценили его РИА «Новости»

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США хотели при помощи Украины обманом победить Россию, однако недооценили президента Владимира Путина. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Америке так понравилась идея о том, что русские якобы некомпетентные и слабые, что она обманом вмешалась в ситуацию на Украине и продолжает увеличивать там свое присутствие», — сказал он.

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Макгрегор отметил, что в итоге у Белого дома не получилось повернуть этот сценарий против России, так как слова о якобы бедственном положении в рядах Вооруженных сил РФ являются вымыслом.

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«Это украинские военные уже исчерпали свои возможности, тогда как Россия вышла на пик. Возможные западные поставки не смогут изменить ход конфликта, Украине грозит исчезновение», — добавил бывший советник главы Пентагона.

В декабре Макгрегор сообщил, что ВСУ потеряли около 150 тысяч человек в ходе боевых действий.